В областном центре пройдут дни культуры Маркакольского района

В Усть-Каменогорске в рамках проекта «Туған жер – алтын бесігім» пройдут дни культуры Маркакольского района. В течение двух дней будут представлены творческий потенциал района и организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

9 октября, в 18:00, в Восточно-Казахстанской областной филармонии состоится гала-концерт творческих коллективов Маркакольского района. Зрители смогут увидеть музыкальные и творческие постановки, подготовленные артистами района.

10 октября, в 8:00, на территории оптово-розничного торгового центра «ALTAY» в Усть-Каменогорске пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дала дәмі». На ярмарке фермеры и производители Маркакольского района представят свою продукцию.

Маркаколь - один из районов с живописной природой, сложившимися трудовыми традициями и богатым культурным наследием. Проведение дней культуры района позволит познакомить жителей и гостей города с его жизнью и деятельностью.