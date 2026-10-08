В ВКО с госслужащими проведена беседа по вопросам этики и добропорядочности

В Восточно-Казахстанской области проведена интерактивная дискуссия с государственными служащими, впервые поступившими на государственную службу, на тему «Этика и добропорядочность. Соблюдение норм «Этического кодекса государственных служащих».

В ходе мероприятия участникам встречи Уполномоченным по этике аппарата акима области разъяснены основные требования «Этического кодекса», вопросы соблюдения служебной дисциплины, культуры общения, принципов честности, справедливости и взаимного уважения.

В формате открытого диалога рассмотрены практические ситуации, связанные с соблюдением этических норм, недопущением конфликта интересов и ответственным поведением государственного служащего.

Особое внимание уделено тому, что соблюдение норм служебной этики и принципов добропорядочности является важной составляющей профессиональной деятельности государственного служащего и способствует укреплению доверия граждан к государственным органам.