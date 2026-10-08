В ВКО рассказали о нарушениях и мерах контроля в строительной сфере

В Восточно-Казахстанской области проводят усиленный контроль за законностью и качеством строительства. За девять месяцев 2026 года по итогам внеплановых проверок в регионе возбуждено 284 административных производства на общую сумму 89 млн теңге.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Каирдинов.

По его словам, основная задача управления - обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, а также не допускать незаконного и небезопасного возведения объектов.

От физических и юридических лиц в управление поступило 1 311 обращений, из которых 1 182 уже рассмотрены, еще 129 находятся на рассмотрении. Кроме того, специалисты рассмотрели 527 уведомлений о начале строительно-монтажных работ и 3 049 актов ввода объектов в эксплуатацию.

Среди выявленных нарушений - отсутствие проектной документации при возведении объектов, а также несоблюдение требований к качеству выполняемых строительных работ.

По результатам контрольных мероприятий действие 133 лицензий в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности приостановлено сроком на шесть месяцев, еще 9 лицензий прекращены. Кроме того, выдано 133 предписания об устранении выявленных нарушений, демонтировано 12 объектов.

Отдельное внимание уделяется жилищному строительству. Сегодня в Усть-Каменогорске возводится 34 жилых комплекса. УГАСК ВКО на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей, в том числе, на предмет соблюдения законодательства о долевом участии в жилищном строительстве. Информация о выявленных нарушениях и возможных рисках регулярно доводится до жителей.

Изменения затронули и сам порядок строительного контроля. С 1 июля 2026 года вступил в силу новый «Строительный кодекс Республики Казахстан». Одним из ключевых нововведений стало обязательное участие государственных строительных инспекторов в приемке объектов в эксплуатацию с выездом непосредственно на объект.

Источник: РСК ВКО