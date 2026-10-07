ВКО и Назарбаев Университет обсудили сотрудничество в сфере науки и подготовки кадров

Тема развития редкоземельных металлов получила продолжение и на встрече акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с руководством Назарбаев Университете. Встреча прошла сегодня в областном акимате.

Стороны обсудили сотрудничество Назарбаев Университета с научным и образовательным сообществом Восточного Казахстана, проведение совместных исследований, подготовку специалистов и возможные проекты для потребности промышленности региона.

Ректор Назарбаев Университета Вакар Ахмад выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с высшими учебными заведениями ВКО. Особое внимание собеседники уделили объединению научного потенциала университетов, обмену опытом и вовлечению молодых исследователей ВКО в перспективные проекты.

«У нас есть талантливая молодёжь, стремящаяся к знаниям. Наша задача - создать для неё возможности получать качественное образование, заниматься наукой и участвовать в реализации значимых для региона проектов. В следующем году, со своей стороны, мы планируем предусмотреть соответствующую поддержку», - сказал Нурымбет Сактаганов.

О работе, которая уже ведётся в этом направлении, рассказала ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева Сауле Рахметуллина.

«Мы создаём центр по исследованию редких металлов. Он поможет изучать потенциал Восточного Казахстана, объединять предприятия и университеты, а также привлекать инвестиции в регион. У нас уже есть серьёзный опыт, лабораторная база и налажены международные связи. Мы используем эти возможности для проведения исследований. Среди наших основных партнёров: «Казатомпром», Ульбинский металлургический завод и другие предприятия», - отметила ректор ВКТУ.

Новый центр станет научно-технологической площадкой создаваемого в области проектного офиса по развитию редкоземельных металлов. Он также охватит прикладные исследования, испытание технологий, подготовку кадров и научное сопровождение проектов от лабораторного этапа до промышленного освоения.

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