В ВКО запускают стратегически важный проект по добыче и переработке сырья

В Восточно-Казахстанской области будет создан Проектный офис, который откроет новый этап в освоении редкоземельных и других стратегически важных металлов. При нём организуют научно-технический центр.

Сегодня аким области Нурымбет Сактаганов принял участие в совещании, посвящённом координации работы в этом направлении.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание освоению редкоземельных металлов, расширению геологоразведочных работ, привлечению передовых технологий и глубокой переработке сырья в рамках новой индустриальной политики страны.

Восточный Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Исторически регион является одним из ключевых горно-металлургических и геологических центров страны. Нам необходим конкретный механизм работы, который объединит геологию, науку, производство, технологии и инвестиции в единую систему», - сказал аким области.

Проектный офис будет не только собирать и систематизировать геологическую информацию, но и сопровождать перспективные проекты на всех этапах - от геологоразведки и лабораторного подтверждения до разработки технологических решений, привлечения инвестиций и промышленного освоения. При этом Проектный офис не будет дублировать полномочия госорганов.

Лицензирование, государственный геологический контроль, экспертиза и другие разрешительные функции останутся в компетенции соответствующих государственных органов и будут осуществляться в установленном законодательством порядке.

Основная задача Проектного офиса - обеспечить межведомственную координацию, подготовку необходимых материалов, организацию совместной работы и ускорение реализации конкретных проектов.

Руководить работой Проектного офиса поручено советнику акима области Нурболу Нургалиеву. Он имеет большой опыт в горнодобывающей отрасли и сфере твёрдых полезных ископаемых.

Для объединения научного потенциала региона с производственными задачами на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева планируется создать научно-технический центр.

В ближайшие дни, в рамках Королевской миссии Бельгии в Казахстан, ВКТУ имени Д. Серикбаева и Институт устойчивых металлов и минералов KU Leuven подпишут Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере глубокой переработки критически важных металлов, совместных исследований и подготовки кадров.

Центр должен стать научно-технологической платформой проектного офиса. В его работе будут максимально задействованы действующая лабораторная база, международное партнёрство и научные связи.

В рамках деятельности научно-технического центра планируется готовить заявки на грантовое финансирование, проводить прикладные исследования, апробировать новые технологии и готовить необходимые для отрасли кадры.

Как подчеркнул глава региона, все профильные управления должны участвовать в работе Проектного офиса в пределах своих полномочий.

«Главным показателем этой работы должно стать не количество документов. Нам нужны новые геологические данные, технологические решения, привлечённые средства и проекты, которые в перспективе позволят перейти к промышленному освоению и глубокой переработке сырья в Казахстане», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Работа Проектного офиса будет контролироваться поэтапно. Рабочие совещания будут проводиться еженедельно, отчёты первому заместителю акима области - представляться ежемесячно. Ежеквартально результаты проделанной работы будут рассматриваться на уровне акима области.

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