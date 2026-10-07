9–10 октября в этноауле «Бүркіт төбе» села Бозанбай Уланского района пройдет I Кубок Азии «ШЫҒЫС САЛБУРЫНЫ – 2026», посвященный развитию и популяризации традиционного казахского искусства беркутчи.

В международных соревнованиях примут участие беркутчи из 9 стран, которые продемонстрируют свое мастерство с беркутами, ястребами, соколами и ительги.

10 октября, в 13:00, состоится праздничная концертная программа с участием известных казахстанских исполнителей.

Хедлайнеры фестиваля:

Joshy Qazaq National Group – этно-фольклорный ансамбль, который возрождает и популяризирует богатое культурное наследие и традиционные музыкальные инструменты казахского народа на современной сцене;

Тұрар Ыдырыс – известный казахстанский молодой певец, автор хитов, композитор и актер;

Қазыбек Әдікей Нығыметбек – народный исполнитель и певец, виртуозно исполняющий произведения на домбре и кобызе.

10 октября для жителей и гостей Усть-Каменогорска организуются специальные автобусы в село Бозанбай Уланского района, где пройдет I Кубок Азии «ШЫҒЫС САЛБУРЫНЫ – 2026».

1-й маршрут

Железнодорожный вокзал (Усть-Каменогорский вокзал)→ Дом быта → Автоуправление → Fresh → проспект Сатпаева → Бозанбай.

2-й маршрут

Дворец спорта → улица Ауэзова → Речной вокзал → Fresh маркет→ проспект Сатпаева → Бозанбай.

Время отправления: 8:00 и 9:30.

Обратный рейс: с 16:00 до 17:00.

Стоимость проезда: 1 000 теңге.

Место проведения: Уланский район, село Бозанбай, «Бүркіт төбе».

Приглашаем всех стать частью масштабного международного события, посвященного национальным традициям, искусству беркутчи и национальному спорту!

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