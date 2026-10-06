Цифровые технологии в ВКО: медицина, АПК, образование, экология, сфера ЧС

Больше 21.000 медицинских снимков в Восточном Казахстане уже обработали с помощью искусственного интеллекта. На молочных фермах работают роботы-дояры, а за уровнем воды в паводкоопасных зонах следят автоматизированные гидропосты. О том, какие задачи решают цифровые технологии, и что предстоит внедрить, шла речь на заседании Правительства с участием акима ВКО Нурымбета Сактаганова.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил регионам активнее применять искусственный интеллект в здравоохранении, сельском хозяйстве и других сферах, от которых зависит повседневная жизнь людей.

В ВКО искусственный интеллект используют при анализе снимков для выявления признаков рака лёгкого и молочной железы. Так, обработаны 21 306 изображений. Такие инструменты помогают врачам замечать изменения, которым важно дополнительное внимание.

Телемедицина позволяет привлекать специалистов к консультациям на расстоянии. С прошлого года Центр матери и ребёнка оказал 115 телемедицинских услуг. Ещё 193 международные консультации проведены на платформе DigitalPathology.

Сейчас управление здравоохранения готовит к реализации четыре цифровых проекта. Для сотрудников скорой помощи предусмотрены видеожетоны, в приёмных отделениях больниц установят видеокамеры с передачей изображения в режиме онлайн на пульт 102. Кроме того, внедряется телемедицина. Так, с прошлого года Центром матери и ребёнка оказано 115 телемедицинских услуг.

До конца года в области планируется заключить договор с АО «Казахтелеком», который предусматривает оснащение холодильников для хранения вакцин датчиками дистанционного контроля температуры и использования.

Что касается агропромышленного комплекса, на семи молочно-товарных фермах Восточно-Казахстанской области внедрили элементы умного хозяйства. Набор оборудования различается: предприятия используют автоматизированные доильные установки, системы кормления и программы управления стадом.

Так, например, в хозяйстве «Камышинское» программа DairyPlan позволяет отслеживать здоровье, кормление, доение и воспроизводство животных. И за каждой коровой фиксируется отдельная история. Кроме этого, здесь работают кормосмеситель-кормораздатчик и робот, который подталкивает корм ближе к животным.

В ТОО «Бобровка+» и хозяйстве «Украинка» применяют роботов-дояров. Цифровые системы помогают фермерам точнее организовать работу, следить за продуктивностью стада и вовремя замечать отклонения.

В Региональном аналитическом центре объединяют информацию, которая раньше хранилась в отдельных реестрах и отчётах. Для этого оцифрованы 108 реестров и 238 отчётных форм.

В систему уже интегрированы 25 экологических постов. Паводковый мониторинг охватывает 26 автоматизированных гидропостов и 49 зон риска. Специалисты также анализируют обращения на номера 109 и 112, используют беспилотники и внедряют элементы ИИ для выявления рисков.

Цифровые инструменты осваивают и педагоги. Между учреждениями образования распределены 2 233 лицензии ChatGPT Edu, к работе с ним уже подключилось свыше тысячи ста педагогов. Их обучают безопасному применению ИИ, а другие 150 человек учатся на платформе Tomorrow School.

«Нужно активнее внедрять цифровые продукты в общественную жизнь и социальную сферу региона. Дальнейшую работу важно сосредоточить на достоверности данных, обмене информацией между ведомствами и пользе, которую нашим жителям приносят новые решения», - подытожил аким области.

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