В районе Алтай ВКО назначен новый аким

Распоряжением главы Восточно-Казахстанской области на должность акима района Алтай назначен Тураров Еркын Турарович.

Он родился 1 июля 1986 года в селе Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2008 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Архитектура», в 2020 году Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «Экономика», в 2025 году - Международный транспортно-гуманитарный университет по специальности «Транспортное строительство».

Общий трудовой стаж составляет 18 лет, из них 15 лет на государственной службе.

Трудовую деятельность начал архитектором-стажёром проектной группы ТОО «Промстрой». Прошёл все должностные ступени в отделе строительства города Усть-Каменогорска, а также возглавлял ТОО «KazInvestStroy».

В 2017-2022 годы занимал должности заместителя руководителя и руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Усть-Каменогорска. В 2022-2024 годах возглавлял отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства областного центра ВКО. С 2024 года до настоящего назначения руководил управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточного Казахстана.

С сегодняшнего дня назначен руководителем района Алтай. На этом посту Еркын Тураров продолжит работу по развитию района, совершенствованию инфраструктуры, благоустройству населённых пунктов и решению актуальных вопросов жителей.

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