В Восточном Казахстане наградили лучших учителей

В честь Дня учителя, отмечаемого 5 октября, в Восточно-Казахстанской областной филармонии прошло торжественное мероприятие для работников сферы образования. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил педагогов с профессиональным праздником.

«Учитель - источник знаний и воспитания, представитель крайне ответственной профессии, формирующий будущее нации. Сегодня развитие образования и науки, повышение статуса педагога являются одними из важных направлений государственной политики. Как отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев, «сильный учитель - опора качественной нации», будущее нашей страны, прежде всего, напрямую зависит от воспитания образованного, сознательного и конкурентоспособного поколения. Уважаемые учителя, пусть ваш труд всегда будет плодотворным, а достижения учеников приумножают вашу гордость!», - поздравил педагогов с праздником аким области.

Для гостей была организована выставка творческих работ школьников и студентов колледжей.

Вниманию посетителей представили также выставку учебной и художественной литературы от библиотек и книжных магазинов Усть-Каменогорска.

В фойе демонстрировались лучшие работы конкурса видеороликов «Примите наши поздравления».

Главной частью торжественного собрания стала церемония признания учительского труда и награждения лучших педагогов.

За вклад в развитие образования и профессиональную деятельность педагогам вручили государственные и отраслевые награды. В частности, три педагога были награждены орденом «Құрмет», четыре учителя - медалью «Ерен еңбегі үшін», три учителя - медалью «Еңбек ардагері». Некоторым педагогам вручили нагрудные знаки имени Ы. Алтынсарина и «Білім беру саласының үздігі», почётные грамоты и благодарственные письма акима области и Министерства просвещения РК.

На мероприятии также определили лучший отдел образования и лучший колледж по итогам 2025–2026 учебного года. Звания «Лучший отдел образования по общему среднему образованию - 2026» удостоился отдел образования Глубоковского района, а Усть-Каменогорский высший политехнический колледж стал лучшим колледжем года.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой.

Всего сегодня в школах Восточного Казахстана работают более 11 тысяч учителей. В регионе продолжается работа по повышению качества образования, созданию условий для профессионального развития педагогов и поддержке их труда.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).