В ВКО в рамках «Шығыс Салбурыны-2026» пройдет I-й Кубок Азии по мастерству охоты с ловчими птицами
9–10 октября в селе Бозанбай Уланского района, на «Бүркіт төбе», состоится I Кубок Азии по традиционной охоте с ловчими птицами «Шығыс Салбурыны – 2026».
В соревнованиях примут участие беркутчи из 9 стран. Участники продемонстрируют мастерство работы с беркутами, ястребами, соколами и другими ловчими птицами.
В программе мероприятия - тазы жарысы, асау үйрету, жамбы ату, теңге ілу и «Толағай жарысы».
Гостей фестиваля ожидает концертная программа с участием известных артистов.
Приглашаем жителей и гостей района вместе с семьями посетить мероприятие, где будут представлены национальные традиции, спорт, культура и искусство!
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