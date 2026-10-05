9–10 октября в селе Бозанбай Уланского района, на «Бүркіт төбе», состоится I Кубок Азии по традиционной охоте с ловчими птицами «Шығыс Салбурыны – 2026».

В соревнованиях примут участие беркутчи из 9 стран. Участники продемонстрируют мастерство работы с беркутами, ястребами, соколами и другими ловчими птицами.

В программе мероприятия - тазы жарысы, асау үйрету, жамбы ату, теңге ілу и «Толағай жарысы».

Гостей фестиваля ожидает концертная программа с участием известных артистов.

Приглашаем жителей и гостей района вместе с семьями посетить мероприятие, где будут представлены национальные традиции, спорт, культура и искусство!

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