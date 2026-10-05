В ВКО уделяют большое внимание профессиональной подготовке учителей

Сегодня учителя Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. В Восточно-Казахстанской области уделяют особое внимание созданию комфортных условий для работы педагогов.

Работа учителя не ограничивается только проведением уроков. Он замечает способности ребенка, помогает ему поверить в себя и формирует интерес к знаниям. Создание комфортных условий труда для самого учителя - одно из важных условий повышения качества образования. В Восточно-Казахстанской области по поручению аким области Нурымбета Сактаганова работа в этом направлении ведется системно.

Современной школе нужен не только квалифицированный учитель, но и профессионал, способный работать в современной образовательной среде. В регионе приоритетное внимание уделяется поддержке педагогов, привлечению кадров в сельские школы, повышению их квалификации и обновлению материально-технической базы школ.

Поддержка учителей, приехавших в село

Привлечение квалифицированных специалистов в сельскую местность - одна из важных задач в сфере образования. В Восточном Казахстане решить этот вопрос помогает государственная программа «С дипломом - в село!».

В рамках программы педагогам и другим востребованным специалистам, приехавшим работать в село, выплачивается единовременное пособие в размере 100 МРП. Кроме того, предусмотрен бюджетный кредит до 1 500 МРП на приобретение или строительство жилья. Кредит предоставляется сроком на 15 лет под 0,01% годовых.

Такая поддержка не ограничивается только привлечением специалистов в село. Главная цель - создать условия, чтобы молодой специалист закрепился на новом месте и мог профессионально развиваться.

Современная школа - новые возможности

Для того, чтобы учитель мог в полной мере реализовать свой профессиональный потенциал, современной должна быть и среда, в которой он работает. В этом году в 25 школах области открыты 35 современных предметных кабинетов. Новые кабинеты позволяют педагогам эффективно проводить практические и лабораторные занятия, использовать современные технологии обучения.

Это, прежде всего условия, созданные для учеников. Но их преимущества ощущают и учителя. Ведь оснащенный необходимым оборудованием кабинет позволяет педагогу проводить уроки не только в теории, но и на практике. Масштабы этой работы расширяются и за счет строительства новых школ.

В рамках Национального проекта «Келешек мектептері» в Восточном Казахстане введены в эксплуатацию 7 новых школ на 3 тысячи учащихся, три из них расположены в Усть-Каменогорске, одна - в Риддере, две - в Глубоковском районе и одна в Шемонаихинском районе.

Квалификация учителей повышается

Для современного педагога одного диплома уже недостаточно. Методики образования, технологии и подходы к обучению постоянно меняются. Поэтому профессиональное развитие учителя должно быть непрерывным.

В 2026 году в области планируется охватить курсами повышения квалификации более 3 тысяч учителей. По состоянию на 1 октября, 2 245 из них успешно завершили обучение. Это важный шаг, который позволяет педагогам не только осваивать новые методики, но и применять их на практике во время уроков.

В современной школе каждый ребенок имеет равное право на получение образования, поэтому особое внимание уделяется и профессиональной подготовке педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. В 2026 году 500 учителей прошли специальное обучение для повышения квалификации в этом направлении.

Во время курсов педагоги освоили современные подходы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, разработке адаптированных образовательных программ и психолого-педагогической поддержке. И речь идет не только о получении новых знаний.

Главное - получить новые знания и усилить прежние профессиональные компетенции учителя, который создает условия для получения образования каждым учеником с учетом его возможностей.

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