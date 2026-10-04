У подножия Белухи установлен модуль пограничного поста

У подножия Белухи - самой высокой вершины Алтайских гор - в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области построен модуль пограничного поста.

С открытием пограничного поста здесь будут дежурить четыре пограничника. Аким ВКО Нурымбет Сактаганов, прибывший в район с рабочим визитом, посетил модуль.

Это - территория, граничащая с Россией. Сюда приезжает немало иностранных туристов, желающих покорить вершину Белухи, поэтому строительство модуля пограничного поста имеет большое значение.

В модуле есть несколько комнат. Внутри созданы все необходимые условия для работы пограничников.

«Белуха - одно из стратегически важных и уникальных по своей природе мест на востоке страны. Здесь наряду с обеспечением пограничной безопасности активно развивается и туристическое направление. Поэтому создание комфортных условий для несения службы пограничниками - одна из главных задач. Новый модуль позволяет выполнить эту задачу. Для пограничников, которые будут здесь служить, созданы необходимые условия», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Теперь пограничники будут дежурить здесь каждый год с начала июня до сентября.

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