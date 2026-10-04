В ВКО открыт обновленный участок дороги, ведущей к Рахмановским ключам

Сегодня, в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию автодорожной сети страны, введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» на 437-450-м километрах в Восточно-Казахстанской области.

Работы выполнены специалистами АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В церемонии открытия обновленного участка дороги принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Проект реализован в 2025-2026 годах. Ремонтные работы выполнила ТОО «Строительная компания Зайсан». На участке протяженностью 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Кроме того, построены 17 водоотводных лотков и 3 водопропускные трубы. Была приведена в порядок соответствующая инженерная инфраструктура и инфраструктура безопасности дороги.

– Этот проект имеет важное значение, прежде всего, для жителей региона. Обновленный участок обеспечит безопасное и комфортное сообщение для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. Кроме того, это направление имеет большое значение для туристов, направляющихся в Катон-Карагайский национальный парк и на Рахмановские ключи, - отметил Нурымбет Сактаганов.

Обновленный участок дороги позволит сократить время в пути и снизить износ транспортных средств. Направление «Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» является одним из транспортных коридоров региона, имеющих высокое социально-экономическое и туристическое значение.

Качество транспортной инфраструктуры имеет особое значение для повышения туристического потенциала Восточного Казахстана. Рост числа туристов, посещающих природные достопримечательности региона, повышает и требования к доступности и безопасности автомобильных дорог.

Аким области отметил важность не только модернизации дороги, но и ее дальнейшего содержания на должном уровне, а также сохранения качества на протяжении многих лет.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).