В Усть-Каменогорске пройдет семейный фестиваль PET DOG FEST-2026 для любителей животных

В Усть-Каменогорске, на территории этнопарка Левобережного комплекса Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, состоится PET DOG FEST-2026 - большой семейный фестиваль для любителей животных.

-Фестиваль открыт для всех: можно прийти всей семьёй, с детьми, друзьями и, конечно, со своими четвероногими питомцами. Участников и гостей ждёт насыщенная программа: весёлые старты и соревнования для собак, большая сцена с ведущими, DJ, квест, аниматоры, мастер-классы, ярмарка, DOG SPA для четвероногих гостей, DOG BAR с дегустацией корма, конкурсы, различные активности и вкусная фуд-зона. Одним из главных событий фестиваля станет розыгрыш 300 килограммов корма, а партнёры фестиваля подготовят множество других подарков и призов, - рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, на территории фестиваля будет действовать собственная игровая валюта - PET DOG MONEY. Участвуя в конкурсах, квестах и различных соревнованиях, гости смогут зарабатывать PET DOG MONEY, а затем прямо на фестивале обменивать их на подарки и призы.

Отдельной частью мероприятия станет благотворительный плов. Все средства, собранные от его продажи, будут направлены на помощь приютам для животных Усть-Каменогорска. Таким образом, каждый гость сможет не только хорошо провести время, но и внести свой вклад в помощь животным.

PET DOG FEST-2026 - это не только праздник и развлечения, но и возможность объединить людей, которые любят животных, поддержать приюты, узнать больше об уходе за питомцами и провести яркий день всей семьёй.

Организаторы фестиваля: PET FOOD, ZOOHOTEL ЦВМ ZOOVITA.

Дата и начало времени проведения: 5 сентября, 11:00. Вход – бесплатно. Фестиваль открыт для всех!