Спортсмены из ВКО на VI Всемирных играх кочевников в соревнованиях по перетягиванию каната завоевали «золото» во всех категориях
Подведены итоги трёхдневных, напряженных соревнований VI Всемирных игр кочевников - спортсмены из Восточного Казахстана в состязаниях по перетягиванию каната стали абсолютными чемпионами!
Наши спортсмены одержали блестящую победу, завоевав золотые медали во всех категориях: дисциплина 8x8 - 1-е место, дисциплина 4x4 - 1-е место, личные соревнования 1x1 – 1 место!
Таких выдающихся результатов команда достигла, благодаря профессионализму спортсменов и тренерам Ерлану Уалиеву и Адильжану Дюсупову.
Кроме того, 1 место заняла Аяш Кабдоллаева в традиционной стрельбе из лука.
Поздравляем восточноказахстанцев с победой!
В этом году за медали боролись сильнейшие команды Бразилии, Великобритании, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Южной Кореи.