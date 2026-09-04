Подведены итоги трёхдневных, напряженных соревнований VI Всемирных игр кочевников - спортсмены из Восточного Казахстана в состязаниях по перетягиванию каната стали абсолютными чемпионами!

Наши спортсмены одержали блестящую победу, завоевав золотые медали во всех категориях: дисциплина 8x8 - 1-е место, дисциплина 4x4 - 1-е место, личные соревнования 1x1 – 1 место!

Таких выдающихся результатов команда достигла, благодаря профессионализму спортсменов и тренерам Ерлану Уалиеву и Адильжану Дюсупову.

Кроме того, 1 место заняла Аяш Кабдоллаева в традиционной стрельбе из лука.

Поздравляем восточноказахстанцев с победой!

В этом году за медали боролись сильнейшие команды Бразилии, Великобритании, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Южной Кореи.