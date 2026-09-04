В ВКУ им. С. Аманжолова официально представили нового ректора

Сегодня коллективу Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова официально представили нового ректора – Гульжан Джарасову. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил Гульжан Джарасову с назначением на должность ректора ВКУ им.С. Аманжолова.

Выступая перед коллективом вуза, аким области Нурымбет Сактаганов отметил особую роль высших учебных заведений в подготовке кадров и формировании человеческого капитала, напомнив слова Президента РК Касым-Жомарта Токаева о стратегическом значении вузов о том, что «вуз должен быть не только центром подготовки кадров, но и стратегическим центром, вносящим вклад в социально-экономическое развитие страны».

«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова - вуз с большой историей и важной ролью в образовательной системе региона. Университет готовит профессиональные кадры для Восточного Казахстана и всей страны, развивает науку и образовательные направления. Уверен, что профессиональный и управленческий опыт Гульжан Джарасовой позволит придать дальнейшее развитие университету, укрепить его научный и образовательный потенциал», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким области пожелал новому ректору успехов, сильной команды и реализации всех намеченных планов.

Гульжан Сагидуллаевна Джарасова имеет многолетний опыт работы в сфере высшего образования, науки и государственного управления. С 2025 по август 2026 года она возглавляла Комитет высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

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