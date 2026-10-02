В санатории «Уба» пенсионеры ВКО могут пройти бесплатный курс оздоровления

Лечебные ванны, массаж, прогулки на свежем воздухе… В санатории «Уба», который расположен в селе Выдриха Шемонаихинского района, жители Восточного Казахстана могут бесплатно пройти двенадцатидневный курс оздоровления.

В санатории организован комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья граждан, восстановление функциональных возможностей организма и профилактику обострений заболеваний.

На территории санатория обустроены прогулочные зоны, маршруты для оздоровительной ходьбы (терренкур).

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил санаторий, осмотрел процедурные кабинеты и ознакомился с условиями отдыха и оздоровления.

«Для пожилого человека важно, чтобы здесь было удобно, чтобы внимательно выслушали, помогли, объяснили назначенные процедуры. Из такого ежедневного отношения складывается забота о людях. Бесплатная путёвка должна давать возможность полноценно отдохнуть и укрепить здоровье», - сказал Нурымбет Сактаганов.

В «Убе» предлагают около 30 видов лечебных и оздоровительных процедур. Получателям услуг предоставляются физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж, парафинотерапия, ингаляционная терапия, гальванические ванны, фитотерапия, циркулярный душ, парофитобочка, грязелечение, лечебная физкультура, галотерапия, шунгитотерапия и другие оздоровительные процедуры.

Оздоровление, отдых и санаторно-курортное лечение в санатории «Уба» могут получить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненными к ним, участники боевых действий на территории других государств, ветераны труда, пенсионеры по возрасту, лица, удостоенные звания «Батыр ана», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также лица с инвалидностью I, II и III групп.

Одновременно санаторий может принять до 250 человек. Основной корпус, расположенный в селе Выдриха, рассчитан на 200 койко-мест, а корпус в поселке Усть-Таловка - на 50 койко-мест.

Проживание, питание и лечение получателей услуг в санатории полностью финансируются за счет средств областного бюджета.

История «Убы» началась в 1973 году. После восстановления санаторий вновь открылся в 2002 году, а спустя десять лет заработал второй корпус. Сегодня он продолжает принимать восточноказахстанцев, для которых время, проведённое здесь, становится возможностью уделить время своему здоровью.

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