В лесах ВКО планируется высадить порядка 76 млн деревьев

В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная работа по восстановлению и сохранению лесных ресурсов. Посадка деревьев ведется на территориях лесохозяйственных учреждений региона.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров.

По его словам, Восточный Казахстан остается одним из самых лесистых регионов страны. Площадь государственного лесного фонда здесь составляет около 3 млн гектаров, или 30,9% территории области.

В рамках поручения Главы государства по высадке 2 млрд деревьев в 2021–2027 годах в регионе планируется высадить 76 млн деревьев. На сегодняшний день уже выполнено более половины намеченного объема - за последние пять лет высажено свыше 40 млн саженцев.

Для обеспечения лесов качественным посадочным материалом в области работают 30 питомников, входящих в состав 13 лесохозяйственных учреждений. Здесь выращиваются саженцы, предназначенные для восстановления лесных массивов.

В 2026 году работы по лесовосстановлению охватят 3 351 гектар. Планируется высадить 17,5 млн саженцев. Весной уже освоено 1 276 гектаров, где высажено 6,9 млн деревьев. С началом осеннего сезона лесоводы пополнили зеленый фонд региона еще на 1,6 млн саженцев на площади 408 гектаров.

Работы по посадке деревьев продолжатся до конца года.

Источник: РСК ВКО