Назначен руководитель Управления внутренней политики ВКО

Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области руководителем Управления внутренней политики ВКО назначен Рауан Асылханович Жампеисов.

Рауан Жампеисов родился в 1983 году в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы занимал ряд должностей в Глубоковском районе.

Работал заместителем руководителя управлений общественного развития и внутренней политики Восточно-Казахстанской области, руководителем аппарата акима района Самар района.

С июля 2026 года занимал должность советника акима Восточно-Казахстанской области.