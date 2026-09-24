В области Ұлытау проходит XXXIV республиканский фестиваль «Ұлытау үні»

В Ұлытау открылся XXXIV республиканский традиционный фестиваль народного творчества «Ұлытау үні».

На культурное мероприятие, посвящённое национальному искусству, собрались исполнители из разных регионов страны, мастера искусства, творческие коллективы и гости.

В рамках церемонии открытия аким области Ұлытау Есет Байкен выступил с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля. Он подчеркнул важность сохранения и развития национального искусства, а также преемственности культурных традиций.

Трёхдневная программа фестиваля охватывает такие направления, как традиционное пение, жыр, терме, айтыс, эстрадное и инструментальное искусство. Также состоятся различные конкурсы, которые объединят молодых талантов и опытных исполнителей.

Фестиваль продолжают мастера искусства, принимавшие участие в нём с первых лет его проведения, а также представители нового поколения артистов.

В течение трёх дней мероприятия пройдут на площадках учреждений культуры и искусства области Ұлытау. Сегодня в 11:00 состоится конкурс традиционного пения. Кроме того, в Центре творчества детей и подростков «Шабыт» города Жезказгана пройдёт конкурс мультиинструменталистов, посвящённый 160-летию Алихана Бокейханова.