Государственное учреждение «Аппарат акима области Ұлытау» (далее –Аппарат) в соответствии с приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 301/НҚ «Об утверждении Правил осуществления проектного управления» в целях координации реализации проектов типового базового направления №4 Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции сообщает, что 24 сентября 2026 года в 11:00 планирует провести публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности аппарата.

Желающие принять участие в публичном обсуждении могут обратиться по телефону: +7(7102) 600303.

Место проведения: город Жезказган, пл.Алаша 1, 8-этаж, 819-кабинет.