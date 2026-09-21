Назначен руководитель аппарата акима области

Руководителем аппарата акима области Ұлытау назначен Мирас Зікірияұлы Абдрахман.

Мирас Абдрахман родился в 1992 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2015 году в Управлении занятости, труда и социальной защиты города Астаны в должности техника по учету.

В 2015–2020 годах работал главным специалистом юридических отделов Управления занятости и социальных программ города Астаны, а также Управления занятости и социальной защиты города Астаны.

В 2020–2022 годах занимал различные руководящие должности в аппарате акима города Нур-Султана, в том числе в отделах организационно-контрольной работы, инспекторской и территориальной работы, экономического анализа и городского развития, а также социальной сферы.

В 2022–2023 годах возглавлял отдел социальной сферы аппарата акима города Астаны.

С июля 2023 года по май 2026 года занимал должность заместителя руководителя Управления внутренней политики города Астаны.

До нынешнего назначения возглавлял Управление внутренней политики города Астаны.