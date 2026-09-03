🎭 ОТКРЫВАЕТСЯ 55-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!
Дорогие зрители! ❤
Казахский музыкально-драматический театр Улытауской области имени Серке Кожамкулова приглашает вас на открытие нового, 55-го театрального сезона!
Новый сезон откроется спектаклем «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» — вечной историей любви, ставшей одной из жемчужин казахской литературы и культуры.
📅 3 сентября
🕖 19:00
📍 г. Сатпаев, Дворец горняков имени Шынболата Дильдебаева
✨ Новый сезон. Новые впечатления. Новые встречи.
Приглашаем вместе погрузиться в трогательную историю вечной любви!
🎟 Билеты можно приобрести на сайте Kino.kz или по номеру:
📞 +7 776 184 2224
До встречи в 55-м театральном сезоне, дорогие зрители! 🎭❤