ТазаҚазақстан

Акимат области Ұлытау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в целях улучшения экологического состояния области, повышения экологической культуры и привлечения граждан к сохранению окружающей среды приглашает всех жителей области, а также всех сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций независимо от формы собственности принять участие в «Таза бейсенбілік», который состоится 17 сентября текущего года в 09:00, и в общеобластном субботнике, который состоится 19 сентября текущего года в 09:00 в рамках республиканской экологической акции «World Cleanup Day».

Пусть ваша забота об окружающей среде станет примером для других!