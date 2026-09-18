В области Ұлытау продолжат развитие инфраструктуры гражданской защиты

В ходе рабочей поездки в область Ұлытау министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов провел совещание с акимом области Есетом Байкеном. Стороны обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры гражданской защиты региона, реновацию действующих подразделений и строительство новых объектов с учетом территориальных особенностей области.

За последние два года в регионе введен ряд новых объектов. Новые пожарные части открыты в Жезказгане, Каражале и Сатпаеве, в Жайреме создано универсальное спасательное подразделение. В Жезказгане после реконструкции начал работу Центр планирования и оперативного управления ДЧС, создан авиационный спасательный отряд МЧС.

Следующий этап предусматривает дальнейшее обновление этой инфраструктуры. В Жезказгане проводится реновация здания СПЧ-7, планируется строительство нового пожарного депо и здания оперативно-спасательного отряда. В поселке Жезды реконструируется здание под пожарную часть, в Жанаарке реализуется проект строительства нового пожарного депо. Проекты по Жезказгану, Жезды и Жанаарке предусмотрены в программе дальнейшего развития инфраструктуры ДЧС.

Отдельно рассмотрено развитие системы реагирования на удаленных территориях и автомобильных направлениях. На трассе Жезказган–Кызылорда определен участок для строительства пожарного депо, на направлении Жезказган–Караганда предусмотрено размещение универсального спасательного пункта. Реализация этих проектов продолжит формирование единой инфраструктуры гражданской защиты области, от городских подразделений до объектов реагирования на удаленных территориях.