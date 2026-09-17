Назначен аким города Сатпаев

Аким области Ұлытау Есет Байкен сегодня представил активу города Сатпаева нового акима.

С сегодняшнего дня город Сатпаев возглавляет Кенгирбай Конурович Смагулов. Кенгирбай Смагулов родился в 1978 году.

Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора отдела сбора Налогового комитета по городу Жезказгану.

В 2001–2002 годах работал главным специалистом отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета экономики города Жезказгана;

В 2002–2004 годах — главным специалистом отдела финансово-кредитных отношений, социальной сферы и предпринимательства Комитета экономики города Жезказгана;

В 2004–2005 годах — начальником отдела Комитета экономики и развития предпринимательства города Жезказгана;

В 2005–2006 годах — главным специалистом отдела аналитической работы аппарата акима города Жезказгана;

В 2006 году — начальником отдела предпринимательства города Жезказгана;

В 2006–2008 годах — руководителем аппарата акима города Жезказгана;

В 2008–2009 годах — начальником отдела предпринимательства города Жезказгана;

В 2009–2010 годах — начальником отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Жезказгана;

В 2010–2013 годах — начальником отдела предпринимательства города Жезказгана;

В 2013–2015 годах — начальником отдела предпринимательства и промышленности города Жезказгана;

В 2015–2020 годах — начальником отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Жезказгана;

В 2020 году — начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана;

В 2020–2022 годах — первым заместителем председателя Жезказганского городского отделения Карагандинского областного филиала партии «Nur Otan»;

В 2022 году — ответственным секретарём Жезказганского городского отделения партии «AMANAT»; в 2022–2023 годах — руководителем Управления инспекции труда области Ұлытау.

В 2023–2024 годах возглавлял Управление финансов области Ұлытау.

В 2024–2026 годах занимал должность руководителя аппарата акима области Ұлытау.