Назначен аким города Жезказган

Аким области Ұлытау Есет Байкен сегодня представил активу города Жезказган нового акима.

С сегодняшнего дня областной центр возглавляет Мурат Ерболатович Бурибаев.

Мурат Ерболатович Бурибаев родился в 1991 году. Имеет степень бакалавра по специальностям «Металлургия», «Экономика и бизнес», а также степень магистра государственного менеджмента.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в качестве флотационного рабочего 3-го разряда главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» филиала ПО «Карагандыцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В 2011–2012 годах работал делопроизводителем в административном корпусе руководства обогатительной фабрики «Нурказган» филиала ПО «Карагандыцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Затем работал мастером контрольного цеха главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» филиала ПО «Карагандыцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс». В 2012–2013 годах — начальник цеха главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» филиала ПО «Карагандыцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В 2013–2014 годах — главный инженер обогатительной фабрики Орловского рудника ПО «Востокцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В 2014–2015 годах — начальник цеха главного корпуса №2 Жезказганской обогатительной фабрики №1, 2, 3 ПО «ЖТМ» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В 2015–2017 годах — директор обогатительной фабрики «Нурказган» филиала «КТМ» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

В 2017–2024 годах — директор Жезказганской обогатительной фабрики №1, 2, 3 ПО «Жезказганцветмет».

До назначения на должность акима города Жезказган занимал должность акима города Сатпаев.