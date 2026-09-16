В области Ұлытау началось строительство школы «BINOM»

В Западном районе Жезказгана началось строительство современной школы «BINOM», рассчитанной на 2 000 учащихся в две смены.

В церемонии закладки капсулы в основание будущей школы приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, член Совета директоров компании «BI Group» Бауыржан Исабаев и директор сети школ «BINOM» Шолпан Кадырова. Реализацией проекта занимается компания «BI Group».

Завершить строительные работы планируется в 2027 году, после чего объект предполагается ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

«В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе разработан комплексный план по повышению качества образования. В рамках плана предусмотрены открытие специализированных школ для одарённых детей, внедрение передовых образовательных программ в городских и сельских школах, а также повышение квалификации педагогов. Кроме того, планируется открытие в регионе высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку педагогических кадров. В области Ұлытау на системной основе продолжатся строительство новых школ и детских садов, а также модернизация действующих объектов образования», – отметил аким области Ұлытау Есет Байкен.

Новая школа будет оснащена современной инфраструктурой, необходимой для качественного образования и всестороннего развития учащихся. В здании предусмотрены специализированные кабинеты, лаборатории физики, химии, биологии, нано и биотехнологий.

Также в школе будут функционировать кинозалы, коворкинг-зоны для учителей и учащихся, телестудии, игровые комнаты и смарт-классы. Для развития творческих и технических навыков учащихся предусмотрены 3D-принтеры, кабинеты робототехники, мастерские по обработке металла и дерева.

Кроме того, в школе будут работать Speaking Club и площадка TEDxBINOM, направленные на развитие коммуникативных и лидерских навыков учащихся.