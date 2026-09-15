Аким области Ұлытау встретился креаторами региона

Аким области Ұлытау Есет Байкен встретился с представителями креативной индустрии региона. В ходе встречи креаторы представили свои проекты, рассказали о проблемах, возникающих при их реализации, а также внесли предложения по дальнейшему развитию отрасли.

Глава региона подчеркнул важность не только производства продукции, отражающей особенности Улытау и формирующей его уникальный брендовый облик, но и ее современной презентации – качественного, привлекательного и соответствующего современным требованиям оформления и упаковки.

Глава региона также предложил рассмотреть возможности укрепления взаимодействия между местными предпринимателями и колледжами посредством системы дуального обучения. Это позволит формировать у молодых специалистов практические навыки и создавать условия для подготовки кадров, востребованных в творческих и производственных направлениях региона.

«Одна из главных целей креативной индустрии – диверсификация экономики региона. Особую роль она играет и в развитии туризма. Благодаря труду местных предпринимателей мы должны не только привлекать туристов в регион, но и предлагать им уникальную продукцию, которая станет памятным напоминанием о нашем регионе. В свою очередь, это будет способствовать росту экономики области.

Для меня один из важных вопросов – чтобы местная креативная продукция не оставалась только в пределах нашей области. Нам необходимо сформировать бренд «Сделано в Улытау» и вместе развивать его. Мы готовы поддерживать инициативы в этом направлении», – отметил аким области Есет Байкен.

Сегодня в области Ұлытау насчитывается около 300 предпринимателей, работающих в различных направлениях креативной индустрии. Они занимаются ремеслом, дизайном, творческим производством и другими направлениями, а также регулярно принимают участие в выставках и ярмарках.