Сегодня, 29 ноября 2026 года, в области Ұлытау начали работу 127 избирательных участков по выборам депутатов маслихатов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

С 07:00 жители области могут проголосовать на избирательных участках по месту регистрации.

По решению территориальной избирательной комиссии на шести участках региона голосование проводится с 06:00 до 20:00.

На избирательных участках созданы все необходимые условия для голосования. Участковые избирательные комиссии принимают избирателей и обеспечивают проведение голосования в соответствии с требованиями законодательства.

Каждый жителей области Ұлытау может проявить гражданскую активность и воспользоваться своим избирательным правом!