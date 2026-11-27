В Жезказгане прошёл областной аграрный форум, на котором подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2026 год и наградили лучших работников сельского хозяйства. В мероприятии принял участие аким области Ұлытау Есет Байкен, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Форум объединил представителей крестьянских и фермерских хозяйств, специалистов животноводства и растениеводства, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие аграрной отрасли и обеспечение продовольственной безопасности региона.

В ходе церемонии работникам отрасли вручили почётные грамоты области Ұлытау и города Жезказгана, а также благодарственные письма.

Аким области Есет Байкен отметил, что развитие аграрного потенциала имеет большое значение для занятости населения и благосостояния сельских семей.

«Наша задача – эффективно использовать предоставленные возможности, наращивать производительность труда и внедрять новые технологии. Выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за добросовестный труд!» – подчеркнул Есет Байкен.

Участники форума также поделились опытом работы в сельском хозяйстве. Руководитель крестьянского хозяйства Ноян Жаманов около 15 лет занимается животноводством и растениеводством. По его словам, хозяйство обеспечивает постоянной работой четырёх-пяти человек, а весной привлекает около 15 сотрудников.

Среди участников был и 72-летний руководитель крестьянского хозяйства «Кең-Саз» Амантай Толеушин. Он начал заниматься сельским хозяйством в 50 лет и продолжает работать в отрасли.

«Очень рад, что могу заниматься любимым делом и вносить свой вклад в развитие отрасли», – отметил он.

Руководитель птицефабрики «Ulytau Kus» («Ұлытау құс») Ринат Ахтямов рассказал о потенциале применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Помимо чествования работников отрасли, участники обсудили планы на предстоящий сезон. В Жезказгане также состоялась сельскохозяйственная ярмарка, на которой местные фермеры представили свежую продукцию жителям и гостям города.

В области Ұлытау действуют программы государственной поддержки «Ауыл аманаты», «Кең дала», «Береке» и «Жайлау». Кроме того, аграрии региона перенимают и внедряют опыт коллег из Северо-Казахстанской области. Эти меры помогают сельским жителям открывать и расширять хозяйства, создавая условия для дальнейшего развития отрасли.