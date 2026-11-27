Школьники из области Ұлытау представили инновационный проект GastroDetect, направленный на разработку доступного и безболезненного метода раннего выявления рака желудка, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Проект был представлен в Жезказгане на конкурсе стартапов «Pizza Pitch by Ulytau Hub», организованном Ulytau Hub.

Участники команды «Zhezguys» Саян Нурланов, Амир Тажибек и Алиби Абикен планируют разработать метод раннего выявления рака желудка путем анализа химических соединений в выдыхаемом человеком воздухе.

Школьники создали прототип устройства «электронный нос», которое с помощью специальных газовых сенсоров и технологий искусственного интеллекта анализирует изменения состава выдыхаемого воздуха.

Проект объединяет исследовательские, инженерные навыки и навыки программирования школьников и направлен на решение актуальных задач в сфере здравоохранения.

В настоящее время устройство находится на стадии прототипа. Его диагностическая эффективность пока не подтверждена.