В западной части Жезказгана ведется строительство подстанции «Батыс», которая обеспечит электричеством жилые дома и социальные объекты нового микрорайона. Согласно генеральному плану, здесь предусмотрено строительство 88 многоквартирных домов и 67 социальных объектов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На строительной площадке прокладывают траншеи для электрических сетей, устанавливают трубы и кабельные лотки. Площадка под подстанцию подготовлена, ведутся работы по устройству фундамента для трансформаторов.

В рамках проекта также предусмотрена модернизация действующего электрообъекта. В строительных работах задействованы экскаватор, погрузчик, грузовые автомобили и другая специализированная техника.