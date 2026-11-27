В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане прошел финал республиканского айтыса школьников «QOLA DOMBYRA», организованного в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт – зерде». Призовое место в состязании заняла ученица из области Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Ученица 10-го класса общеобразовательной школы №14 района Ұлытау Гулим Егеубай продемонстрировала мастерство импровизации и поэтические способности, заняв второе место.

Юная поэтесса награждена сертификатом на 150 тысяч тенге.

Это достижение стало результатом творческого поиска и упорного труда юной поэтессы, а также усердной работы ее наставников.

Поздравляем Гулим Егеубай и ее наставников с достижением на республиканском уровне!