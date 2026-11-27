В рамках первого тура 35-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди команд Высшей лиги был разыгран Кубок акима области Ұлытау. По итогам соревнований команда «Ұлытау» заняла первое место и завоевала Кубок акима области, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В турнире участвовали девять команд страны: «Ұлытау», «Тұран», «Қайсар», «Шымкент», «Ертіс», «Абай», «Астана», «Қарағанды» и «Маңғыстау».

В напряженной борьбе команда «Ұлытау» продемонстрировала высокое игровое мастерство и стала победителем первого тура.