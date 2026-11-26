5-6 декабря в Жезказгане состоится открытый областной турнир по каратэ кекушинкай, посвящённый памяти К. С. Балмагамбетова, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Соревнования пройдут среди детей, подростков, девушек, юниоров и молодёжи.

Турнир направлен на повышение мастерства молодых спортсменов, развитие каратэ кекушинкай и увековечение памяти К. С. Балмагамбетова.

Торжественное открытие соревнований состоится 6 декабря в 12:00.

Место проведения: физкультурно-оздоровительный комплекс «Жігер», город Жезказган, проспект Бейбитшилик, 36.

Телефон для справок: +7 705 747 77 88.