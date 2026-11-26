С 27 по 30 ноября в Жезказгане состоится республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011 годов рождения, посвящённый памяти мастера спорта Республики Казахстан Танау Ныгызбаева, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Традиционные соревнования организованы в целях повышения спортивного мастерства юных борцов, развития вольной борьбы и увековечения имени выдающегося спортсмена.

В турнире примут участие молодые борцы из разных регионов страны, которые поборются за звание сильнейших.

Торжественное открытие соревнований состоится 28 ноября в 12:30. Финальные поединки начнутся 29 ноября в 10:00.

Место проведения: дворец спорта «ULYTAU», город Жезказган, проспект Бейбитшилик, 26/5.

Телефон для справок: +7 701 363 41 55.