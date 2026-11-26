В Жезказгане и Сатпаеве внедрена платформа Waste Management для цифрового контроля за вывозом твердых бытовых отходов. По состоянию на 24 ноября в системе зарегистрированы 304 места накопления отходов, 1 036 контейнеров и 12 единиц мусоровывозящего транспорта, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В промышленную эксплуатацию система введена в Жезказгане с 30 октября, в Сатпаеве – с 6 ноября 2026 года.

Платформа позволяет вести учет контейнерных площадок и транспорта, планировать графики и маршруты, контролировать выход мусоровозов на линию и посещение мест накопления отходов. Также в системе учитываются сведения об абонентах, фиксируются данные о взвешивании и объемах отходов, доставленных на полигон.

Цифровая система дает возможность проследить рейс мусоровоза от места накопления отходов до объекта их размещения. Местные исполнительные органы, в свою очередь, могут отслеживать выполнение вывоза и контролировать качество услуги.

Для работы с платформой обучение прошли диспетчеры, сотрудники абонентских отделов и водители мусоровывозящих организаций. В систему внесены сведения о водителях, транспорте и местах накопления отходов. Водителям также переданы 14 мобильных телефонов для работы в приложении.

С начала промышленной эксплуатации платформы до 24 ноября две организации запустили 178 маршрутных листов. Из 4 825 запланированных посещений мест накопления отходов выполнено 2 978. Эти показатели относятся к начальному периоду работы системы.

Платформа интегрирована с государственной базой данных «Физические лица» и системой EcoQolday.kz. Через EcoQolday.kz оператору передаются сведения об инфраструктуре, планировании и выполнении вывоза, посещении контейнерных площадок с фотофиксацией и доставке отходов на полигон.

Внедрение системы направлено на повышение прозрачности и качества услуги по вывозу мусора, а также совершенствование контроля за обращением с отходами в регионе.