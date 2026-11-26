29 ноября 2026 года в области Ұлытау пройдут выборы депутатов маслихатов. Для граждан, которые по определенным причинам не могут прийти на избирательный участок, предусмотрена возможность проголосовать вне помещения для голосования, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

По информации территориальной избирательной комиссии области Ұлытау, этим правом могут воспользоваться граждане Республики Казахстан, которые не могут прибыть на участок по состоянию здоровья, в связи с уходом за больным членом семьи, а также из-за пребывания в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки.

Для этого избирателю необходимо не позднее 12:00 по местному времени 29 ноября подать письменное заявление об организации голосования по месту его пребывания в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

В день голосования член участковой избирательной комиссии на основании письменного заявления и после предъявления избирателем документа, удостоверяющего личность, выдаст ему бюллетень. Его получение избиратель подтверждает подписью в заявлении.

Член участковой избирательной комиссии, выдавший бюллетень, ставит подпись на бюллетене и заявлении избирателя. При голосовании обязательно обеспечивается соблюдение тайны волеизъявления избирателя.