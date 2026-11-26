Состоялась торжественная церемония открытия XI Республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan – 2026». В этом году область Ұлытау на чемпионате представляют 32 участника по 24 компетенциям, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Лучшие молодые специалисты из разных регионов страны демонстрируют свои знания и профессиональное мастерство на республиканском чемпионате.

Чемпионат WorldSkills направлен на повышение престижа рабочих профессий, раскрытие профессионального потенциала молодежи и повышение статуса человека труда.