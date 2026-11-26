29 ноября 2026 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. В области Ұлытау принимаются меры по обеспечению доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В соответствии с требованиями избирательного законодательства все избирательные участки оснащены пандусами и поручнями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к местам голосования.

Кроме того, в день выборов для граждан с инвалидностью будут работать восемь автомобилей инватакси: три – в Жезказгане, два – в Сатпаеве, по одному – в Каражале, районах Ұлытау и Жанаарка.

На всех избирательных участках также будут оборудованы специальные уголки для избирателей с инвалидностью, оснащенные необходимыми материально-техническими средствами. Для обеспечения доступности информации о выборах предусмотрено размещение аудиоматериалов.

Принимаемые меры направлены на обеспечение равных возможностей для реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.