В области Ұлытау в рамках принципа «Закон и порядок» проводится разъяснительная работа, направленная на повышение правовой грамотности медицинских работников, укрепление трудовой дисциплины, а также профилактику правонарушений и коррупционных рисков, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В областном детском доме в Жезказгане прошла встреча на тему «Права и обязанности медицинских работников». Руководителю и сотрудникам учреждения разъяснили права и обязанности медицинских специалистов, установленные законодательством.

Также в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом организовали правовой час на тему «Ответственность за нарушение законодательства в сфере здравоохранения». На встрече обсудили вопросы соблюдения требований законодательства в сфере здравоохранения, профессиональной ответственности и профилактики правонарушений.

Подобные мероприятия направлены на формирование правовой культуры медицинских работников, обеспечение соблюдения требований законодательства и создание открытой и ответственной рабочей среды в организациях здравоохранения.