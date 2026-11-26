Сегодня в областной универсальной библиотеке прошла областная встреча «Читающая нация – опора духовного возрождения». Мероприятие организовано в рамках разъяснения концепции популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта на 2027-2031 годы, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Во встрече приняли участие директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Кумис Сейтова, представители сфер культуры и внутренней политики, библиотечные специалисты, руководители молодежных организаций и представители интеллигенции.

Участники обсудили приоритетные направления формирования читающей нации, роль книги в профессиональном и личностном развитии государственных служащих, а также вопросы развития культуры чтения и интеллектуального потенциала молодежи. Кроме того, они рассмотрели опыт региональных библиотек и реализацию проектов по популяризации чтения.

В ходе встречи были представлены проекты «Бір өлке – бір кітап», «Оқитын өлке», «Оқырман ұрпақ», «Оқитын ұлт – ойлы ұрпақ», реализуемые в области, и работа читательского клуба «Шырақ».

Мероприятие продолжилось в формате открытого микрофона, где участники обменялись мнениями о развитии культуры чтения.