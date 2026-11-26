В Жезказгане проверяют соответствие наружной рекламы установленным требованиям, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Руководитель городского отдела земельных отношений и архитектуры посетил объекты предпринимательства и проверил соответствие наружной рекламы требованиям законодательства.

В ходе обхода предпринимателям разъяснили необходимость соблюдения требований законодательства и улучшения архитектурного облика города. По итогам проверки рекламные конструкции, не соответствующие установленным требованиям, были демонтированы.

Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О рекламе», при размещении наружной (визуальной) рекламы необходимо соблюдать установленные требования и предварительно направить уведомление в местный исполнительный орган.

Предпринимателей призывают соблюдать требования законодательства, ответственно относиться к архитектурному облику города и вносить вклад в его благоустройство.