29 ноября 2026 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Жители области Ұлытау могут проверить свои данные в списках избирателей и узнать, к какому избирательному участку они прикреплены, с помощью специального Telegram-бота или обратившись в кол-центры при местных акиматах. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Для уточнения сведений об избирателях и оказания информационной помощи населению в городах и районах области организована работа кол-центров. Узнать свой избирательный участок можно через Telegram-бот @sailau_ulytau_bot. Также необходимую информацию можно получить на официальных интернет-ресурсах местных акиматов или по телефонам кол-центров.

Контактные номера кол-центров области Ұлытау:

город Жезказган: 109, 8 (7102) 76-02-16, 8 (7102) 77-80-60;

город Сатпаев: 8 (7106) 33-79-86;

город Каражал: 8 (7103) 22-66-19;

район Жанаарка: 8 (7103) 02-87-98;

район Ұлытау: 8 (7103) 52-12-40.

Обратившись в кол-центр, жители могут уточнить сведения о себе в списках избирателей и получить необходимую информацию. Предварительная проверка своего избирательного участка позволит избирателям заранее узнать, по какому адресу необходимо прийти для голосования 29 ноября.