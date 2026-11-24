Воспитанники детско-юношеской спортивной школы района Ұлытау завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на открытом первенстве города по дзюдо в Жезказгане, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Соревнования прошли среди младших юношей 2013-2014 и 2016-2017 годов рождения, а также девушек 2014-2016 годов рождения.

По итогам первенства Сергазы Асылмурат в весовой категории 21 кг и Толеген Аслан в категории 24 кг завоевали золотые медали. Аманжол Жанторе, выступавший в весовой категории 24 кг, стал серебряным призером.

Бронзовые медали завоевали Абдирасулла Жауказын в весовой категории 22 кг среди девушек, а также Марат Аслан и Арыстамбай Арсен в категории 21 кг.

Достижение юных спортсменов стало результатом их упорного труда и системной подготовки под руководством тренеров.