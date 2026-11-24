Заместитель Премьер-министра – министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова и аким области Ұлытау Есет Байкен посетили обновленный железнодорожный вокзал Жезказгана, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе посещения они ознакомились с результатами реконструкции вокзала и условиями, созданными для обслуживания пассажиров. Особое внимание уделено повышению комфорта и доступности вокзальной инфраструктуры для всех категорий граждан.

В области Ұлытау АО «Самрук-Қазына» проведена модернизация четырех железнодорожных вокзалов — в Жезказгане, Каражале, районе Жанаарка и на станции Кызылжар. Все объекты введены в эксплуатацию и обслуживают пассажиров.

Обновление железнодорожных вокзалов направлено на повышение качества пассажирского обслуживания, создание современных, безопасных и комфортных условий для жителей и гостей региона.

По итогам посещения отмечена важность дальнейшего совершенствования условий обслуживания и обеспечения доступности железнодорожной инфраструктуры.