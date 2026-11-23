Под председательством заместителя Премьер-министра – министра транспорта Республики Казахстан Асел Жанасовой состоялось совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры области Ұлытау. В нем приняли участие аким области Есет Байкен, представители центральных и местных государственных органов, акимы городов и районов области Ұлытау, руководители национальных компаний, профильных и подрядных организаций, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе совещания рассмотрены вопросы развития автомобильных дорог, железнодорожного сообщения, пассажирских перевозок и авиационной инфраструктуры региона. Основное внимание уделено реализации инфраструктурных проектов, состоянию дорожной сети и повышению транспортной доступности населенных пунктов.

Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 2 711,7 км. С момента образования региона ремонтными работами охвачено 456,3 км дорог. В 2026 году проведены работы по реконструкции и среднему ремонту 120 км автомобильных дорог.

Отдельно рассмотрен вопрос восстановления автомобильной дороги Малшыбай – Сатпаев протяженностью 63 км, имеющей важное социально-экономическое и туристическое значение. Также обозначена необходимость ремонта участков Жезказган – Сатпаев, Сатпаев – Ұлытау и Жайрем – Каражал.

Особое внимание уделено сохранности автомобильных дорог, в том числе усилению весового контроля за большегрузным транспортом и установке дополнительных автоматизированных станций измерения.

В части железнодорожной инфраструктуры обсуждены вопросы обновления пассажирских вагонов, пересмотра расписания поездов, организации прямого железнодорожного сообщения между Жезказганом и Каражалом, а также дальнейшей модернизации железнодорожных станций и вокзалов.

Кроме того, рассмотрены перспективы развития авиационного сообщения, включая открытие новых направлений в Туркестан и Балхаш, увеличение частоты рейсов в Шымкент и Караганду, а также реконструкцию аэропорта Жезказгана.

По итогам обсуждения представлены предложения по дальнейшему развитию транспортной системы региона, улучшению качества пассажирских перевозок и повышению транспортной доступности для жителей области.