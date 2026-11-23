В области Ұлытау в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» прошел экологический субботник «Чистый город готов к зиме!». В уборке приняли участие представители религиозных объединений региона, а также жители городов и районов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Участники субботника внесли свой вклад в поддержание чистоты населенных пунктов в преддверии зимы.

Мероприятие прошло под девизом «Общий город – общая ответственность». Оно было направлено на повышение экологической культуры жителей, формирование ответственного отношения к окружающей среде и укрепление сотрудничества между религиозными объединениями и местными жителями.