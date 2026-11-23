Спортсмены области Ұлытау завоевали одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира по самбо среди ветеранов, который прошел на Кипре, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Чемпионат мира состоялся с 18 по 22 ноября в городе Лимасоле. На международных соревнованиях призовые места заняли три спортсмена из области Ұлытау.

Ержан Коныров стал чемпионом мира в весовой категории до 64 кг среди участников возрастной категории М1.

Ерболат Ашимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг среди участников категории М6. Еще одну бронзовую награду в той же весовой категории, но в возрастной категории М2, получил Аскар Дукембаев.

Таким образом, спортсмены области Ұлытау завершили чемпионат мира с тремя медалями.